БФЛА и община Разлог обсъждат изграждането на атлетическа писта

Българската федерация по лека атлетика продължава активната си работа с местните власти за подобряване на условията за развитие на леката атлетика в страната. В тази връзка генералният секретар на БФЛА Илиян Пищиков посети Разлог, където проведе работна среща с кмета на общината инж. Красимир Герчев.

По време на разговора бяха обсъдени възможностите за реализиране на бъдещи съвместни проекти, насочени към развитието на леката атлетика в региона и създаването на по-добри условия за подготовка на младите спортисти. В срещата участва и треньорът Костадин Рачев, който развива активна дейност в Разлог и допринася за нарастващия интерес към Царицата на спортовете сред подрастващите.

Сред основните теми бе идеята за изграждане на 200-метрова лекоатлетическа писта, която да предостави качествени условия за тренировъчен процес и да даде възможност Разлог да бъде домакин на състезания за деца и младежи. Реализирането на подобен проект би представлявало важна инвестиция в спортната инфраструктура на общината и би създало още по-добри перспективи за развитието на младите атлети.

Българската федерация по лека атлетика ще продължи да работи в тясно партньорство с общините в цялата страна, защото устойчивото развитие на спорта започва с модерната инфраструктура, добрата организация и общите усилия в подкрепа на бъдещите шампиони.