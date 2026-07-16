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Добромир Карамаринов за еврошампионата до 18 г.: Риети е град на атлетиката, Италия е страна на атлетиката

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Спорт
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Риети се готви да посрещне най-ярките млади таланти на Европа. Шампионатът ще се проведе в периода 16-19 юли и по традиция ще бъде излъчен на живо по БНТ 3 и на сайта ни

Добромир Карамаринов за еврошампионата до 18 г.: Риети е град на атлетиката, Италия е страна на атлетиката
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Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов изрази увереност, че следващото поколение континентални и световни звезди ще започне своя път от европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години. Риети се готви да посрещне най-ярките млади таланти на Европа. Организаторите на шампионата, който ще се проведе в периода 16-19 юли, дадоха пресконференция в навечерието на състезанието.

Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години се провежда за първи път в Тбилиси през 2016 г., след като Европейската атлетика решава да продължи да инвестира в тази възрастова група. Това става факт, след като Световната атлетика прекратява провеждането на световен шампионат до 18 години.

Оттогава събитието се е състояло в Дьор 2018, Йерусалим 2024 и Банска Бистрица 2024, като Риети най-накрая получава домакинството, след като първоначално планираното издание през 2020 г. беше отложено заради пандемията.

Размишлявайки върху този път, Карамаринов заяви:

“Това е една страхотна история, която започнахме през 2016 г. след решението на Световната атлетика да спре с тази възрастова категория на глобално ниво. Но в Европейската атлетика решихме, че тази възрастова група е много важна за младите атлети и за нашите бъдещи топ звезди.“

Карамаринов също така похвали трайната страст на Италия към леката атлетика и нейния скорошен успех в организирането на големи европейски събития.

“Риети е град на атлетиката. Италия е страна на атлетиката. Все още живеем със страхотния спомен от Рим 2024. Само преди два месеца имаше много успешно провеждане на Европейската купа на 10 000 метра в Ла Специя.“

Въпреки че през следващите четири дни ще бъдат спечелени медали, Карамаринов подчерта, че шампионатът предлага много повече от спортен успех:

“Не става въпрос само за върхови резултати, не само за върхови постижения. Спортът създава нещо, което остава с нас за цял живот. Това са страхотни приятелства. Малко е предизвикателно, но предизвикателствата са и възможности. Те са възможности да създадете връзки с колегите си и тези връзки ще останат с вас до края на живота ви.“

Черпейки от собствения си опит като европейски шампион на 10 000 метра от 1986 г., президентът на Италианската атлетическа федерация Стефано Мей насърчи атлетите да се насладят на момента.

“Спомням си дори по-добре, когато бях като вас, на 16, 17, 18 години, защото това е най-доброто време за един спортист. Защото бягате, скачате, хвърляте и всичко, което правите, е поне с усмивка на лицето, и не трябва да мислите за резултата, а просто да се забавлявате“, каза той.

България участва с 22 атлети в Риети, а българския отбор може да видите тук.

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#европейско първенство по лека атлетика до 18 г. Риети 2026 #Добромир Карамаринов

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