Осем българи стартират в първия ден на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години започва в италианския град Риети днес, 16 юли, а БНТ 3 ще ви направи свидетели на всички състезания.

Осем българи ще участват в първия ден от надпреварите в дисциплините 100 м, 400 м, диск и чук.

Ето кой са те и кога стартират:

9:45 (10:45 българско време) – Теодора Андреева – чук девойки – квалификация

10:15 (11:45) – Христина Белчинова – 100 м девойки – серии

10:29 (11:29) – Софи Димитров – 100 м девойки – серии

11:21 (12:21)– Дилян Чернополски – 100 м юноши – серии

15:30 (16:30) – Стефани Димитрова – диск девойки – квалификация

17:15 (18:15) – Симона Андреева – диск девойки – квалификации

17:44 (18:44) – Стелиан Панев – 400 м юноши – серии

17:51 (18:51) – Васил Антонов – 400 м юноши серии

Гледайте европейското първенство за юноши и девойки под 18 години НА ЖИВО по БНТ 3 и ТУК!