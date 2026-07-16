Осем българи стартират в първия ден на европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети

Гледайте европейското първенство за юноши и девойки под 18 години НА ЖИВО по БНТ 3 и на сайта ни!
Европейското първенство за юноши и девойки под 18 години започва в италианския град Риети днес, 16 юли, а БНТ 3 ще ви направи свидетели на всички състезания.
Осем българи ще участват в първия ден от надпреварите в дисциплините 100 м, 400 м, диск и чук.
Ето кой са те и кога стартират:
9:45 (10:45 българско време) – Теодора Андреева – чук девойки – квалификация
10:15 (11:45) – Христина Белчинова – 100 м девойки – серии
10:29 (11:29) – Софи Димитров – 100 м девойки – серии
11:21 (12:21)– Дилян Чернополски – 100 м юноши – серии
15:30 (16:30) – Стефани Димитрова – диск девойки – квалификация
17:15 (18:15) – Симона Андреева – диск девойки – квалификации
17:44 (18:44) – Стелиан Панев – 400 м юноши – серии
17:51 (18:51) – Васил Антонов – 400 м юноши серии
Гледайте европейското първенство за юноши и девойки под 18 години НА ЖИВО по БНТ 3 и ТУК!