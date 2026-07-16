Четирикратната олимпийска шампионка Сидни Маклафлин-Леврон стана майка

Четирикратната олимпийска шампионка и световна рекордьорка на 400 м с препятствия Сидни Маклафлин-Леврон и съпругът ѝ Андре Левро станаха родители за първи път. Бебето е момиченце и носи името Савана Мишел Левроне.

Споделяйки радостната новина, Сидни написа:

„Нашето благословение и нашата радост най-накрая са тук! Много сме благодарни на всички, които ни подкрепиха по време на бременността. С нетърпение очакваме да видим какво е подготвил Бог за нашето малко момиченце!!

Този трогателен момент идва само няколко дни, след като Сидни отпразнува 10-годишнината от класирането за първите си Олимпийски игри, когато беше едва на 16 години.

Оттогава феноменалната атлетка спечели четири олимпийски титли на 400 м с препятствия и с щафетата 4х400 м на САЩ на игрите в Токио 2020 и Париж 2024.

Последният световен рекорд на Сидни на 400 м с препятствия е 50.37, а през 2025-а тя атакува и рекорда на 400 м – 47.60 на Марита Кох (ГДР) от 1985-а и постигна 47.78 – втори резултат за всички времена.