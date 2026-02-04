БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България

Българският футболен съюз глоби Левски с почти 3500 евро заради различни провинения на публиката на "сините" преди, по време и след мача за Суперкупата на България срещу Лудогорец.

Шампионите победиха с минималното 1:0 и спечелиха първия трофей през сезона.

Дисциплинарната комисия към БФС отложи за разглеждане инцидентите след срещата за следващо заседание. Тогава футболистът на Лудогорец Бърнард Текпетей беше обиждан на расистка основа от фенове на Левски.

Комисията задължи Левски да възстанови щетите на Националния стадион "Васил Левски".