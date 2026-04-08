Били Уингроув ще участва в благотворителния "Мач на надеждата"

Англичанинът е световноизвестен фрийстайлър.

Организаторите на благотворителното събитие "Мач на Надеждата" обявиха един от най-атрактивните участници, които ще стъпят на стадион "Лазур" в Бургас. Това е световноизвестният фрийстайлър и феномен в социалните мрежи Били Уингроув.

Били Уингроув е познат на феновете по света като част от легендарното дуо F2 Freestylers, има милиони последователи, които го следват заради артистичността му и страхотната му техника, пред която са се прекланяли звезди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Неймар. Уингроув е първият фрийстайлър, подписал професионален договор с клуб от Висшата лига - Тотнъм Хотспър, пишат организаторите от Фондация "Стилиян Петров".

Участието на Били в благотворителния "Мач на Надеждата" в Бургас на 06.06.26 е ясен знак за международния мащаб на събитието. Той не само ще подкрепи благородната кауза, но обещава да превърне всяко свое докосване до топката в истинско шоу.


Били Уингроув се присъединява към списъка с обявени участници до момента като Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров - Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Джо Харт, Уес Браун и Якубу Айегбени.

Събитието "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за, подпомагане на "Комплексен онкологичен център" Бургас, финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев, борещи се с рака и директна подкрепа за пациенти, които сами водят битката с коварната болест.

