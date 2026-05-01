Христо Арангелов: Закономерен резултат

Старши треньорът на Септември (София) Христо Арангелов коментира равенството 1:1 срещу Монтана в сблъсък от 32-ия кръг на Първа лига.

„Закономерен резултат. Първо бяха нашите ситуации, получи се интересен мач за зрителите, но не беше такъв за хората на двете резервни скамейки. Искахме да играем по-офанзивно и да пресираме високо. Ще анализираме през седмицата. Имаме доста работа до следващия ни мач. Дадохме им инициативата след нашия гол. Незнайно защо се дръпнахме назад. Трупаме самочувствие във всеки един мач“, каза специалистът.