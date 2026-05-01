Септември и Монтана взеха по точка в първия мач от кръга

Септември София и Монтана не излъчиха победител и завършиха 1:1 в откриващия мач от 32-ия кръг в първенството.

Двубоят започна с възможности и пред двете врати. Още в началните минути Херард Францети отправи удар от границата на наказателното поле, но Жоржиньо Соарес се намеси решително. Малко по-късно Валантайн Озорнвафор застраши вратата с глава след центриране от статично положение, но Марсио Роса реагира стабилно.

Гостите бяха близо до откриване на резултата в средата на първата част, когато Димитър Буров отправи мощен шут от дистанция, но топката се отби в гредата. До почивката положенията продължиха, но без промяна в резултата.

След подновяването на играта темпото остана високо. Томас Азеведо пропусна добра възможност за домакините, а в 59-ата минута столичани стигнаха до попадение. Николас Фонтейн реализира от пряк свободен удар, като топката намери мрежата и след рикошет.

Монтана отговори с натиск в заключителните минути и стигна до изравняване десет минути преди края. След игра с ръка в наказателното поле, потвърдена след намеса на ВАР, Борис Димитров бе точен от дузпа за крайното 1:1.

След подялбата на точките Монтана остава на 16-ата позиция с 21 точки, докато Септември София заема 12-ото място със седем точки повече.



