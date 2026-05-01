Атанас Атанасов: Заслужавахме да победим, но показахме стари слабости

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов сподели мнението си след равенството със Септември (1:1) в "Драгалевци".

"Имахме достатъчно положения. Заслужавахме да победим на фона на играта, но показахме стари слабости. Вкарахме гол, но след получаване на такъв. Продължаваме да играем и да се борим за оставане в групата. Не са се изчерпали шансовете ни.

С работа трябва да неутрализираме ситуацията. Хората, които трябва да решават мачовете, са длъжни да вдигнат увереността си. Имахме добри атаки в дясната зона, но не успяхме да стигнем до отбелязване на повече голове", каза Атанасов.