Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Близо 80 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи от Варна на AM "Хемус"

У нас
Задържан е 62-годишен варненец

близо 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи варна хемус
Близо 80 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи от Варна на магистрала "Хемус".

След множество оперативно-издирвателни действия служители на "Икономическа полиция" заедно с екип на специализираните полицейски сили спират за проверка лек автомобил в района на разклона за село Слънчево.

При проверката са открити 79 800 къса цигари без акцизен бандерол от различни известни марки.

По първоначални изчисления стойността им е около 32 000 лева.

Шофьорът - 62-годишен варненец, е задържан за срок до 24 часа. Вече е образувано и досъдебно производство.

По данни на полицията мъжът е бил задържан и по-рано заради разпространение на акцизни стоки, имал е предишна присъда "лишаване от свобода за срок от 1 г. и 10 месеца" от 2018 година, която е изтърпял и през 2024 година е реабилитиран.

"Икономическа полиция" засилва натиска върху търговията с акцизни стоки без бандерол.

