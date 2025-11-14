Близо 80 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи от Варна на AM "Хемус"

Задържан е 62-годишен варненец
Близо 80 000 къса незаконни цигари задържаха полицаи от Варна на магистрала "Хемус".
След множество оперативно-издирвателни действия служители на "Икономическа полиция" заедно с екип на специализираните полицейски сили спират за проверка лек автомобил в района на разклона за село Слънчево.
При проверката са открити 79 800 къса цигари без акцизен бандерол от различни известни марки.
По първоначални изчисления стойността им е около 32 000 лева.
Шофьорът - 62-годишен варненец, е задържан за срок до 24 часа. Вече е образувано и досъдебно производство.
Снимки: ОДМВР - Варна
По данни на полицията мъжът е бил задържан и по-рано заради разпространение на акцизни стоки, имал е предишна присъда "лишаване от свобода за срок от 1 г. и 10 месеца" от 2018 година, която е изтърпял и през 2024 година е реабилитиран.
"Икономическа полиция" засилва натиска върху търговията с акцизни стоки без бандерол.