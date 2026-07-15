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Близо 9 млн. евро се отпускат за строежи и разширение на училища, детски градини, спортна инфраструктура и ремонт на студентски общежития

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Близо 9 млн. евро се отпускат за строежи и разширение на училища, детски градини, спортна инфраструктура и ремонт на студентски общежития
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Правителството отпусна 8 987 207 евро за финансиране на дейности по програмите за изграждане на детски ясли, градини и училища, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Общо 2 136 272 евро са за проекти на три държавни професионални гимназии и 13 общини. До момента са инвестирани 28 696 256 евро. Целта на програмата е да се модернизира и разшири материалната база, за да се позволи преминаване към едносменен режим и да се осигурят места в градините за децата, навършили четиригодишна възраст. В момента се изпълняват 76 проекта от общо одобрени 92 предложения.

За подобряване на спортната инфраструктура се отпускат 4 236 869 евро за дейности в осем държавни училища и 29 общини. До момента са изплатени 84 297 044 евро, като са построени 69 физкултурни салона и 245 спортни площадки.

За извършени вече ремонти и обзавеждане на студентски общежития са одобрени плащания за 2 614 066 евро. До момента на университети и „Студентски столове и общежития“ ЕАД са предоставени 48 908 831 евро. Започнало е изпълнението на всички 32 одобрени проекта, като в шест от тях основните дейности са приключени, поясняват от МС.

С друго решение на правителството от днес бяха отпуснати 9 132 293 евро за финансово осигуряване на дейности по Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2026 г. Средствата са за изплащане на обезщетения от януари до април 2026 г. при прекратяване на трудовите правоотношения на персонала в образователни институции, финансирани от Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта и общините.

#разширение на училища #студентски общежития #Министерски съвет #детски градини

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