"БНТ представя" Недялко Йорданов с филма "По бреговете на времето"

На 13 май, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия "БНТ представя" гледайте филма "По бреговете на времето", посветен на поета Недялко Йорданов.

През стиховете, текстовете на песни и пиеси, през спомените за най-скъпите и ценни моменти, "По бреговете на времето" ни среща отблизо с Недялко Йорданов. Размисли за творчеството, загубите, любовта и следите, които думите оставят. Една откровена изповед на човек, който превръща живота в поезия.

Режисьор и сценарист на филма е Пламен Николов, оператор е Георги Маринов.