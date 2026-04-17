Боеприпаси и наркотици бяха открити в частен дом в Поморие

Арсенал от оръжия, боеприпаси и наркотици е открит при полицейска проверка в частен дом в Поморие. Акцията е извършена вчера рано сутринта на улица „Оборище“, където е задържан 48-годишен криминално проявен мъж.

На място служителите на реда са намерили около 2 грама метамфетамин, укрит в кутия от електронно устройство, както и стъклена лула и станиол. Освен наркотичните вещества, в жилището са открити въздушна пушка, два газови пистолета, самоделно оръжие и множество нерегистрирани боеприпаси за късоцевно и дългоцевно оръжие.

Установено е, че мъжът не притежава необходимите разрешителни за съхранение и използване на оръжия и боеприпаси. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, а разследването продължава.