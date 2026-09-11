Борислава Иванова влезе сред осемте най-добри на световното първенство в Памплона

Борислава Иванова се класира за финала в категория индивидуално жени на световното първенство по спортна аеробика в Памплона, Испания. Българската представителка намери място сред осемте най-добри след силно представяне в квалификациите.

Иванова завърши на седма позиция в конкуренцията на 75 състезателки, след като получи обща оценка от 19.250 точки. Българката беше оценена с 8.900 за артистичност, 7.050 за изпълнение и 3.300 за трудност.

Първите осем в квалификационното подреждане продължават към финала, който ще се проведе в събота. Най-висока оценка в пресявките получи представителката на Украйна Анастасия Курушвили – 20.450 точки.

България имаше двама представители и в надпреварата при смесените двойки, но и двата тандема останаха извън финала.

Европейските шампиони от Анталия 2023 Борислава Иванова и Христо Манолов завършиха на 20-о място сред 30 двойки със 17.300 точки. Християна Златанова и Александър Мишинков се представиха по-силно и заеха 17-а позиция с оценка 17.750.

Българско присъствие има и сред съдиите на шампионата. Велислава Миланова беше включена в бригадите за артистичност при смесените двойки и за изпълнение в категорията при тройките.

Световното първенство продължава в събота с още сериозно българско участие. В квалификациите при групите ще се представят Моника Джамбова, Борислава Иванова, Християна Златанова, Христо Мамолов и Александър Мишинков, а Мишинков ще преследва място във финала и в индивидуалната надпревара при мъжете.

Основният български акцент за деня обаче ще бъде финалът при жените, в който Борислава Иванова ще се бори за отличие срещу останалите седем най-добри състезателки от квалификациите.