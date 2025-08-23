Борнемут и Брентфорд постигнаха минимални домакински победи във Висшата лига

Борнемут и Брентфорд постигнаха минимални победи с по 1:0 в домакинствата си от втория кръг на Висшата лига.

"Черешките" се наложиха над Уулвърхемптън с гол на Маркъс Таверние. Полузащитникът на "червено-черните" се разписа още в 4-ата минута на стадион "Виталити" в Борнемут. Халфът бе точен след асистенция на Антоан Семеньо.

Именно Антоан Семеньо можеше да удвои преднината на тима си, но стреля в напречната греда.

Единственият точен удар на гостите бе дело на Йорген Странд Ларсен, но Джордже Петрович се справи с него.

"Вълците" завършиха срещата с човек по-малко след червен картон на Тоти.

Брентфорд спечели мача си на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон срещу Астън Вила с попадение на лятното попълнение и най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба Данго Уатара. Бившият футболист на Борнемут проби в наказателното поле и стреля в тялото на Емилиано Мартинес. След поредица от рикошети топката се върна в краката му и нападателят бе точен при добавката.

Микел Дамсгаард също прати топката в противниковата врата, но голът ме бе отменен след намесата на ВАР заради нарушение.

В двубоя на новаците в елита Бърнли победи Съндерланд у дома с 2:0 с голове на Джош Кълън и Джейдън Антъни след почивката.