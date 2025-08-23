БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите...
Чете се за: 03:07 мин.
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
Интензивен трафик към Гърция - задръствания в...
Чете се за: 00:52 мин.
Остава тежко състоянието на 4-годишния Мартин, блъснат от...
Чете се за: 01:00 мин.
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева...
Чете се за: 02:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борнемут и Брентфорд постигнаха минимални домакински победи във Висшата лига

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

В друг мач, игран по същото време, Бърнли победи Съндерланд.

Брентфорт Данго Уатара
Снимка: БТА
Слушай новината

Борнемут и Брентфорд постигнаха минимални победи с по 1:0 в домакинствата си от втория кръг на Висшата лига.

"Черешките" се наложиха над Уулвърхемптън с гол на Маркъс Таверние. Полузащитникът на "червено-черните" се разписа още в 4-ата минута на стадион "Виталити" в Борнемут. Халфът бе точен след асистенция на Антоан Семеньо.

Именно Антоан Семеньо можеше да удвои преднината на тима си, но стреля в напречната греда.

Единственият точен удар на гостите бе дело на Йорген Странд Ларсен, но Джордже Петрович се справи с него.

"Вълците" завършиха срещата с човек по-малко след червен картон на Тоти.

Брентфорд спечели мача си на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон срещу Астън Вила с попадение на лятното попълнение и най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба Данго Уатара. Бившият футболист на Борнемут проби в наказателното поле и стреля в тялото на Емилиано Мартинес. След поредица от рикошети топката се върна в краката му и нападателят бе точен при добавката.

Микел Дамсгаард също прати топката в противниковата врата, но голът ме бе отменен след намесата на ВАР заради нарушение.

В двубоя на новаците в елита Бърнли победи Съндерланд у дома с 2:0 с голове на Джош Кълън и Джейдън Антъни след почивката.

#Висша лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
1
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се детенцето да ми остане
2
Съпругът на 35-годишната Христина през сълзи: Няма надежда, боря се...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
3
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма на световното първенство по художествена гимнастика
4
Стилияна Николова спечели сребро в многобоя, Ева Брезалиева е осма...
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
5
Частично бедствено положение в лясковското село Джулюница след бурята
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите
6
След мощната буря в Северозападна България: Описват щетите

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
2
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
5
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика
6
НА ЖИВО: Световното първенство по художествена гимнастика

Още от: Футбол

Арсенал привлече Еберечи Езе от Кристъл Палас
Арсенал привлече Еберечи Езе от Кристъл Палас
Кристиано Роналдо отбеляза своя гол №100 за Ал-Насър, но се размина със Суперкупата на Саудитска Арабия Кристиано Роналдо отбеляза своя гол №100 за Ал-Насър, но се размина със Суперкупата на Саудитска Арабия
Чете се за: 01:45 мин.
Първа лига: Монтана - Септември София (ГАЛЕРИЯ) 1:0 Първа лига: Монтана - Септември София (ГАЛЕРИЯ) 1:0
Вицешампионът Байер Леверкузен започна сезона в Бундеслигата с домакинска загуба от Хофенхайм Вицешампионът Байер Леверкузен започна сезона в Бундеслигата с домакинска загуба от Хофенхайм
Чете се за: 01:20 мин.
Гледайте Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата" Гледайте Стойчо Младенов в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 00:35 мин.
ФИФА забрани на Ботев и Локомотив Пловдив да правят входящи трансфери ФИФА забрани на Ботев и Локомотив Пловдив да правят входящи трансфери
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Открити са водопроводите с най-големи загуби в Плевен
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата? Месец след пожара в Трън: Ще възстановят ли изгорелите домове преди зимата?
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна? Какво е състоянието на детето, пострадало при токов удар от уличен стълб до детска площадка във Варна?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции Ден на националния флаг в Украйна: Тръмп отново заплаши Русия със санкции
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Горящо незаконно сметище е причината за пожара в Сливенско
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Има ли нови разкрития по случая "Епстийн" и как се...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Най-малко 25 души са убити след нови израелски удари в Газа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
19-годишен младеж загина при катастрофа в района на Петрич
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ