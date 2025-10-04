Борнемут се настани на второ място във Висшата лига

Борнемут се върна на победния път във Висшата лига. На свой терен „черешките“ отказаха Фулъм с 3:1 в мач от седмия кръг. Така тимът продължи страхотната си серия от шест поредни мача без загуба, което пък ги изкачи до 2-рото място във временното класиране с актив от 14 точки.

Гостите от Фулъм поведоха чрез Райън Сесеньон в 70-ата минута, но домакините направиха обрат, благодарение на две попадения на Антоан Семеньо в 78-ата и 96-ата минута и още едно на Джъстин Клуйверт в 84-тата минута.