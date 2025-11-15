БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

Ботев 2012 подхлъзна Спартак Плевен в НБЛ

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:10 мин.
Спорт
Дебютантът в родния баскетболен елит подхвана серия след трилър с плевенчани.

спартак плевен ботев 2012 нбл
Снимка: bgbasket.com
Ботев 2012 намери печелившата формула за втори пореден успех в Sesame НБЛ. Момчетата на Йован Попович шокираха и Спартак Плевен с 68:65 в среща от седмия кръг, изиграна в зала "Балканстрой". Мачът предложи сериозна доза драма и въпреки че бе изпълнен с немалко грешки от двете страни (б.а. - 21 за домакините срещу 14 за гостите, финалните акорди принадлежаха на дебютанта в родния елит, който стопира серията от два последователно успеха за състава, воден от Тодор Тодоров.

От групата на "синьо-белите" отсъстваше Николай Титков, който е с изкълчен глезен.

Срещу статистиката на отбора от Враца вече личат три победи и три загуби, а тимът от Плевен може да се похвали с четири успеха, като има и две поражения. На 22 ноември (събота) Ботев ще има визита на Миньор 2015, докато три дни по-рано Спартак ще влезе в ролята на гост срещу Шумен.

Агресивната защита, съчетана с взаимодействията със Станислав Хинков и Михаил Калинов, предостави възможността на гостите да се озоват на лидерската позиция за отрицателно време в дебютните минути. Домакините взеха известни мерки и надигнаха глава, особено в дефанзивен план, но дебютантите в шампионата не дадоха заден ход за аванс от 4 точки в края на встъпителния период.

Отборът от Враца рядко трепваше в защита и на старта на следващата десетка, поглеждайки ве по-смело към двуцифрената преднина главно със съдействието на Георги Герганов. Джулиън Люис отвърна на удара и поведе „синьо-белите“ към възход и пълен обрат, като в крайна сметка двата тима се прибраха в съблекалнята при 31:31.

Стартът на третата част предложи игра ръка за ръка, като Люис и Калинов взимаха диригентската палка за своите отбори. Безплодните атаки и множеството грешки обзеха двата отбора, но Люис подхвана рецитал, чрез който почти собственоръчно тласна спартаклии със 7-точков актив след 30 минути игрово време.

Дебютантът в първенството отказа да развее бялото знаме в откриващите моменти на заключителната четвърт, тъй като Герганов и Калинов поставиха равенството на таблото. Размяната на серии заплете интригата и водачеството често сменяше своя притежател, а забивка на Виктор Гергов даде точка разлика на тима от Плевен при по-малко от 2 минути до финалната сирена. Точен наказателен удар на Мартин Сотиров направи преднината на домакините плюс 2 във финалните 21 секунди, но Стефан Михайлов смълча залата в ответното нападение с тройка за пълен обрат. Така със 7 секунди, оставащи на часовника, Георги Цеков и Маоюум Боум пропуснаха да поразят целта, което остави победата в съперниковия лагер.

Михаил Калинов блесна за Ботев, отчитайки се с 21 точки и 8 борби, като единствено 8-те грешки, които направи, не му позволиха завърши с още по-добър коефициент на полезно действие. Георги Герганов записа 15 и 6 овладени под двата ринга топки, Станислав Хинков се разписа с 11 точки.

Джулиън Люис отвърна за Спартак с 22 точки, 7 борби, 6 асистенции и 4 успешни шута зад дъгата. Ноел Браун регистрира 10 и 9 овладени под двата ринга топки.

