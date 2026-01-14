Ботев (Пловдив) подписа с офанзивния футболист Педро Игор

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на пловдивчани в средата на миналата седмица, а в днешния ден парафира дългосрочен контракт с „жълто-черните“.

Педро Игор
Слушай новината

Ботев (Пловдив) подсили нападението си с офанзивния футболист Педро Игор, съобщиха от клуба. Той идва на стадион "Христо Ботев" от беларуския Динамо (Минск), като от ръководството на "канарчетата" уточниха, че са заплатили трансферна сума за правата на играча.

23-годишният флангови състезател се присъедини към тренировъчния процес на пловдивчани в средата на миналата седмица, а в днешния ден парафира дългосрочен контракт с „жълто-черните“.

Педро Игор е роден на 27 март 2002 година във Форталеза, Бразилия. Юношеската му кариера преминава изцяло в отбори в родината му. През пролетта на 2024 година е привлечен в Динамо Минск, където изиграва общо 38 мача. Още в първия си сезон с екипа на Динамо става шампион на Беларус.

През настоящата кампания Игор взе участие и в двата мача на Динамо срещу българския първенец Лудогорец в квафиликационните кръгове на Шампионска лига, като в единия двубой реализира попадение.

