Ботев Пловдив се изкачи до 8-ото място в класирането с разгром над Спартак Варна

Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 5:0 в мач от 28-ия кръг на Първа лига. Победата дойде сравнително лесно за "жълто-черните", предвид факта, че опонентът им завърши първото полувреме с човек по-малко.

"Канарчетата" откриха резултата още в 12-ата минута. Енок Кватенг засече от въздуха центриране във вратарското поле от пряк свободен удар на Тодор Неделев.

Пловдивчани удвоиха головата си сметка шест минути по-късно. Самуел Калу проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл.

В предпоследната минута от редовното време на първата част гостите останаха с човек по-малко на терена. Максим Ковальов бе изгонен с директен червен картон за игра с ръка извън наказателното поле, след изстрел на Самуел Калу. Тодор Неделев се разписа от последвалия пряк свободен удар.

След почивката домакините успяха да се възползват от численото си предимство и продължиха да бележат. Самуел Калу стреля от движение след пас в пеналтерията на появилият се в игра на почивката Закария Тиндано.

Тогава в игра се появи и Франклин Маскоти, а бразилецът записа името си сред голмайсторите в 72-ата минута. Нападателят засече с глава центриране от ъглов удар на Константинос Балоянис.

Ботев Пловдив се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 36 точки. Спартак Варна остава на 13-ата позиция в подреждането с 23 пункта.