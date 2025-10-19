БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори

Чете се за: 02:50 мин.
У нас
ПП-ДБ категорично заявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ, докато Борисов не се разграничи от Пеевски

ПП-ДБ категорично заявиха, че няма да подкрепят ГЕРБ, докато Борисов не се разграничи от Пеевски. Това потвърди и Божидар Божанов, председател на "Да, България" и заместник-председател на ПГ на ПП-ДБ в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

"Не че откачването от Пеевски е автоматично гаранция за някаква колаборация, да направим и това уточнение, но рискувахме при ротацията да има едно управление и с наше участие, и с някакво участие на ГЕРБ и поставихме нашите условия. И тези условия са ясни, бяха ясни и тогава, ясни са и сега на Борисов. Всички негови заявки за това как трябвало ние да заявим подкрепа са абсолютен театър, защото той много добре знае кои са тези условия. Те са изваждането на Пеевски от изпълнителната власт, от съдебната власт най-вече и от службите за сигурност, с които той упражнява нелегитимната си власт, с които той с 29 депутата може да определи кой какво прави на политическия терен", допълни Божидар Божанов.

По думите му в момента Борисов се чувства много притиснат от Пеевски.

"Борисов тотално капитулира в петък пред Пеевски. Той връчи мандата така да се каже на Пеевски. Защото във вторник той излезе и взриви политическата обстановка като каза - министерства на концесия, не може повече така да се управлява. И едва ли не нещата звучаха като на избори. В петък, след като партията му каза не искаме да ходим на избори, след като Пеевски каза няма да ходим на избори, адресирано към Румен Радев, но и към Борисов, в петък Борисов излезе с подвита опашка и каза - няма да ходим на избори. Даже и Министерски съвет явно няма да се преформатира - ще дадат две-три комисии на ДПС и най-вероятно председателя на парламента. Сравнете вторник с петък. Какво се случи в този период? Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо. Дори не може да прати страната на избори. Дори не може да хвърли кърпата, защото никой няма да му даде. Така че той остава в пълна безконтролност", каза още Божидар Божанов.

Вижте целия разговор във видеото.

