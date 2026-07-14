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Братът на испанския премиер Санчес беше осъден по дело за шуробаджанащина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Братът на испанския премиер Санчес беше осъден по дело за шуробаджанащина
Снимка: АП/БТА
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Давид Санчес, братът на испанския премиер Педро Санчес, беше осъден днес за административно нарушение и му беше наложена забрана да заема публична длъжност в продължение на девет години във връзка с назначаването му на висок пост в сферата на културата в правителството на провинция Бадахос през 2017 г., предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че присъдата нанася нов политически удар на премиера социалист, чието правителство и близък кръг бяха изправени пред поредица от разследвания и скандали, свързани с корупция, през последните две години. Миналия месец бивш близък сътрудник на Санчес беше осъден на 24 години затвор по отделно дело за корупция.

Давид Санчес беше обвинен, че се е възползвал от назначение, специално пригодено за него поради семейната му връзка с министър-председателя, който отхвърли обвинението като част от политически мотивирана кампания, водена от крайната десница.

Съдът в Бадахос установи, че длъжността, възложена на Санчес, свързана с надзора над музикалните консерватории в провинцията, е създадена без никаква реална административна необходимост и е отговаряла вместо това на личните му интереси.

"Обвиняемите са се ангажирали с крайно произволно упражняване на власт с единствената цел да облагодетелстват конкретни лица", се посочва в съдебното решение, като се добавя, че една от длъжностите по-късно е била променена, за да отговори на интереса на Давид Санчес към операта.

Решението подлежи на обжалване.

#Бадахос #испански премиер Педро Санчес #Давид Санчес

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