Бразилецът Филипе Луис застава начело на Монако

Бразилецът Филипе Луис застава начело на футболния тим на Монако. Първата му тренировка е насрочена за сряда сутринта.

Клубът от Княжеството направи официално съобщение в понеделник следобед, уточнявайки, че мениджърът е подписал договор до 2028 г.

40-годишният Филипе Луис вече е в клуба от седмица. Той ще работи с щаб, съставен от Иван Паланко (помощник-треньор), Диого Линярес (кондиционен треньор) - и двамата бивши играчи на Фламенго, какъвто е и самият Луис. В екипа му влизат още Антони Сантяго (помощник-треньор) и Юри Ниеминен (треньор на вратарите).

Припомняме, че освен успешната си кариера като ляв бек, която го отвежда в Атлетико Мадрид и Селесао (44 мача), Филипе Луис е бил мениджър на Фламенго между 2024 и 2026 г., с когото спечели шампионската титла и Купата на Либертадорес през 2025 г.

Предишният старши треньор на Монако Себастиен Поконьоли беше уволнен през юни, след като завърши на седмото място във френската Лига 1 с 54 точки.

Играчите на Монако ще преминат физически и медицински тестове този понеделник и вторник, преди да участват в първата си тренировка в сряда сутринта, обявиха от клуба.