Брейк и стрийт фитнес виртуози превземат Северния парк с „Ърбан зоната“ днес и утре

Най-добрите брейк и стрийт фитнес изпълнители демонстрират майсторство по време на пролетната „Ърбан зона“ днес и утре в Северния парк. „София –европейска столица на спорта" и Столична община организират през уикенда поредния фестивал на новите градски дисциплини под мотото „Спортувай в твоя град“. Програмата на така популярните сред младите дисциплини се допълва от силния турнир по баскет 3х3 и възможността децата да се пуснат безплатно по специално изградения от организаторите алпийски въжен тролей.

Още от сутринта изградената голяма сцена бе „превзета“ от брейкърите. Асовете на най-новия олимпийски спорт у нас започнаха своите супер динамични батъли от Националния турнир, като кулминацията с мегасблъсъците на финалите се очаква в късния следобед днес - около 18.00 ч. Надпреварата е отворен формат за всички – както картотекирани, така и некартотекирани състезатели, които искат да се включат в батъли, отборни битки и шоукейси. Интригата и качеството на изпълненията се засилва от факта, че състезанието дава квота за участие в квалификациите на Battle Pro във Франция при категория мъже 19-34 г.

Брейкът излъчи първите си олимпийски шампиони на Игрите в Париж 2024, а преди 8 години в Буенос Айрес дебютно бе демонстративен спорт на младежката олимпиада. В последните няколко години българските брейкъри записаха впечатляващи успехи на световните турнири и сега най-добрите наши състезатели ще представят днес своите спиращи дъха изпълнения в Северния парк.

Междувременно бяха излъчени и първите шампиони. В баскетболния турнир – градско първенство при 12-годишните, титлата грабна тимът Big 3 (Буба) - Спартак Стоянов, Давид Рангелов, Александър Мусака, среброто бе за отбора на СББ - Божидар Николов, Боян Митев, Светослав Панчев, а бронз заслужи съставът на Elit Team. С приза за най-точен стрелец от тройката си тръгна Самуил Генов от Академик 17.

Градските баскет 3х3 първенства на U15 и U19 са утре когато „Ърбан зоната“ завършва с Националния шампионат по стрийт фитнес и калистеника. От 10.00 до 18.00 часа са насрочени спиращите дъха изпитания в отделните категории и възрасти, а награждаването е предвидено за 18.40 в неделния ден.

„Ърбан зона“ се провежда с цел да се представят изявите на суперзвездите в така обичаните и популярни сред младите нови градски спортове. Атракциите се организират всяка пролет и есен от Столична община чрез „София – европейска столица на спорта“.