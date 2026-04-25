БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Брейк и стрийт фитнес виртуози превземат Северния парк с „Ърбан зоната“ днес и утре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Запази

Безплатен въжен тролей радва децата, фестивалът се организира два пъти в годината с любимите на младите нови градски спортове

Брейк и фитнес
Слушай новината

Най-добрите брейк и стрийт фитнес изпълнители демонстрират майсторство по време на пролетната „Ърбан зона“ днес и утре в Северния парк. „София –европейска столица на спорта" и Столична община организират през уикенда поредния фестивал на новите градски дисциплини под мотото „Спортувай в твоя град“. Програмата на така популярните сред младите дисциплини се допълва от силния турнир по баскет 3х3 и възможността децата да се пуснат безплатно по специално изградения от организаторите алпийски въжен тролей.

Още от сутринта изградената голяма сцена бе „превзета“ от брейкърите. Асовете на най-новия олимпийски спорт у нас започнаха своите супер динамични батъли от Националния турнир, като кулминацията с мегасблъсъците на финалите се очаква в късния следобед днес - около 18.00 ч. Надпреварата е отворен формат за всички – както картотекирани, така и некартотекирани състезатели, които искат да се включат в батъли, отборни битки и шоукейси. Интригата и качеството на изпълненията се засилва от факта, че състезанието дава квота за участие в квалификациите на Battle Pro във Франция при категория мъже 19-34 г.

Брейкът излъчи първите си олимпийски шампиони на Игрите в Париж 2024, а преди 8 години в Буенос Айрес дебютно бе демонстративен спорт на младежката олимпиада. В последните няколко години българските брейкъри записаха впечатляващи успехи на световните турнири и сега най-добрите наши състезатели ще представят днес своите спиращи дъха изпълнения в Северния парк.

Междувременно бяха излъчени и първите шампиони. В баскетболния турнир – градско първенство при 12-годишните, титлата грабна тимът Big 3 (Буба) - Спартак Стоянов, Давид Рангелов, Александър Мусака, среброто бе за отбора на СББ - Божидар Николов, Боян Митев, Светослав Панчев, а бронз заслужи съставът на Elit Team. С приза за най-точен стрелец от тройката си тръгна Самуил Генов от Академик 17.

Градските баскет 3х3 първенства на U15 и U19 са утре когато „Ърбан зоната“ завършва с Националния шампионат по стрийт фитнес и калистеника. От 10.00 до 18.00 часа са насрочени спиращите дъха изпитания в отделните категории и възрасти, а награждаването е предвидено за 18.40 в неделния ден.

„Ърбан зона“ се провежда с цел да се представят изявите на суперзвездите в така обичаните и популярни сред младите нови градски спортове. Атракциите се организират всяка пролет и есен от Столична община чрез „София – европейска столица на спорта“.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалната серия в НВЛ между Марица Пд и Левски по БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана по БНТ 3
Румен Радев плати глоба за неправилно паркиране
България като съкровище – проф. Бетани Хюз пред "Панорама"
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Изборът на новите депутатите: Кой район предпочетоха избраните от две места?
Най-четени

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Убедителна преднина за „Прогресивна България" в Русе при обработени 80% от протоколите
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
МВнР: Приключи изборният ден в Австралия, Азия, Африка и Европа
Още от: Още

Над 500 участници се включиха във велошествие в София
Никол Соколова триумфира в многобоя при жените на Държавното първенство по спортна гимнастика
Чете се за: 02:02 мин.
Валентина Георгиева няма да се завърне до края на година
Чете се за: 03:45 мин.
Триумф за Даниел Трифонов на Държавното първенство по спортна гимнастика
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Илията Йотова: Днес е време за нова амбиция - България да бъде активен глас за единна, силна и мирна Европа
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Представителството на ЕК отбеляза 21 години от подписването на Договора за присъединяването на България към ЕС
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След изборите: Какви са следващите процедурни стъпки?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Националният съвет на БСП гласува доверие на Крум Зарков
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Момчето, паднало с парапет на НДК, е в реанимация с опасност за живота
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ще се задълбочи ли енергийната криза: САЩ няма да прави нови...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Надежда Нейнски: Върна се желанието на хората да гласуват
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Руска атака срещу Украйна тази нощ взе най-малко 4 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ