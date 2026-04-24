ЦИК обяви имената на 240-те депутати в 52-рото Народно...
14-годишно момче падна от парапет в района на НДК
Недостижим: Карлос Насар стъпи на европейския връх за...
Започва поетапно спиране на отоплението в София
Левски има нов собственик (ВИДЕО)
Евелин Банев-Брендо остава в затвора, реши Апелативният...
Цените на петрола пак тръгнаха нагоре, Тръмп е...
Георги Кандев: Няма да се прибера!
Росица Матева: Има много "отличници" сред...
Никол Соколова триумфира в многобоя при жените на Държавното първенство по спортна гимнастика

Никол Соколова
Снимка: БТА
Никол Соколова триумфира в многобоя при жените на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика в София.

Представителката на клуб „Стрийт Уоркаут България“ събра общо 45.466 точки, след като получи 12.166 на прескок, 9.300 на успоредка, 11.800 на греда и 12.200 на земя.

Втора позиция зае Виктория Венциславова от Левски-Спартак с актив от 45.216 точки (11.600, 8.550, 12.566, 12.500), а на трето място се класира Йоана Янкова от „Любчо Солачки“ с 45.133 точки (12.800, 9.300, 10.900, 12.133).

Надпреварата бе изключително оспорвана, като разликата между първите три състезателки е едва 0.333 точки.

При кадетките шампионка в многобоя стана Гергана Маркова (Пирин Благоевград 2011) с 42.026 точки (11.660, 7.200, 11.666, 11.500), а при девойките старша възраст златото спечели Биляна Банева (Левски-Спартак) с 45.100 точки (12.300, 8.700, 11.700, 12.400).

В състезанието при жените участваха 28 гимнастички, при кадетките – 18, а при девойките – 26.

В отборното подреждане при жените първото място зае СКГСФ „Стрийт Уоркаут България“, София със 127.315 точки. При кадетките начело е ГСК ИКГ „Черноморски юнак“, Варна със 116.910, а при девойките старша възраст победител стана СГК „Левски-Спартак“, София със 161.814 точки.

Държавното първенство приключва утре с финалите на отделните уреди във всички възрастови групи.

