Триумф за Даниел Трифонов на Държавното първенство по спортна гимнастика

Даниел Трифонов от Левски-Спартак завоюва златния медал в многобоя при мъжете на Държавното лично-отборно първенство по спортна гимнастика в София.

Той триумфира със сбор от 77.033 точки, след като беше оценен с 12.500 на земя, 12.200 на кон с гривни, 12.000 на халки, 13.933 на прескок, 13.000 на успоредка и 13.400 на висилка.

На второ място се класира Раян Радков (ИКГ-Черноморски юнак, Варна) със 73.466 точки (11.300, 14.200, 11.500, 12.366, 11.900, 12.200), а третата позиция зае Любомир Станоев (Любчо Солачки) със 70.700 точки (11.800, 12.600, 10.600, 13.600, 11.400, 10.700).

Част от националните състезатели не се включиха в многобоя, а участваха само на отделни уреди. Давид Иванов (Левски-Спартак) постигна най-висок резултат на кон с гривни – 14.600 точки, Йордан Александров от „Стрийт Уоркаут България“ получи 13.600 на успоредка, а Димитър Димитров (ЦСКА) и Божидар Златанов (ИКГ-Черноморски юнак, Варна) се състезаваха на четири уреда.

При младежите титлата в многобоя спечели Никълъс Наков (Левски-Спартак) със 72.566 точки (11.600, 13.400, 10.400, 12.066, 12.500, 12.600).

В надпреварата при юношите първото място зае Борис Караджинов (ЦСКА) с 68.550 точки (12.300, 11.600, 11.600, 11.900, 10.450, 10.700).

В състезанието при мъжете участваха 31 гимнастици, при младежите – 16, а при юношите – 13.

В отборното класиране при мъжете първенец стана ГСК ИКГ-Черноморски юнак Варна с 213.965 точки. Същият клуб оглави подреждането и при младежите със 163.633 точки, докато при юношите победата бе за СГК Левски-Спартак София с 235.366 точки.