Британският колоездач Адам Йейтс се оттегля от Джиро д'Италия заради травмите си от падането във втория етап

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново

Капитанът на тима на Обединените Арабски Емирства Адам Йейтс се оттегля от участие на Джиро д'Италия, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13:46 минути зад победителя Гийермо Торес Силва (Уругвай) от тима на Астана.

Йейтс има шевове на ухото си, както бе преценено, че състоянието му не му позволя да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на ОАЕ вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето и на Йейтс остава само с пет състезателя.

За Йейтс това е поредна липса на късмет на Обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата години неговият близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли.

