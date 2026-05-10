Британският колоездач Адам Йейтс се оттегля от Джиро д'Италия заради травмите си от падането във втория етап

Капитанът на тима на Обединените Арабски Емирства Адам Йейтс се оттегля от участие на Джиро д'Италия, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13:46 минути зад победителя Гийермо Торес Силва (Уругвай) от тима на Астана.

Йейтс има шевове на ухото си, както бе преценено, че състоянието му не му позволя да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на ОАЕ вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето и на Йейтс остава само с пет състезателя.

За Йейтс това е поредна липса на късмет на Обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата години неговият близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли.