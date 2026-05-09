Отборът на ОАЕ остана без поне двама колоездачи за третия етап от Обиколката на Италия

Соченият като предварителен фаворит за спечелване на отборното класиране в Обиколката на Италия тим на Обединените арабски емирства понесе много тежък удар във втория етап от състезанието - 221 километра от Бургас до Велико Търново.

Емирствата загубиха двама от най-опитните си състезатели в лицето на австралиеца Джей Вайн и испанеца Марк Солер. От отбора потвърдиха, че и двамата са в болница за изследвания, след като пострадаха при масовото падане 22 километра преди финала във Велико Търново. Вайн дори бе изнесен на носилка от пистата, но от ОАЕ все още не са дали допълнителни подробности за положението на двамата.

Под много голяма въпросителна остава и англичанинът Адам Йейтс. Йейтс, който бе сочен като един от претендентите за победа в генералното класиране, завърши с разкървавена глава на над 9 минути от победителя в етапа Томас Мартин Силва от Уругвай. Друг от състезателите на ОАЕ - Антонио Моргадо, също пострада при падането, макар и по-леко. Той обаче също ще бъде в много трудна позиция в борбата за генерално класиране при изоставане от над 7 минути.

Единственият лъч светлина в днешния ден за ОАЕ бе представянето на швейцареца Ян Кристенсен, който успя да финишира шести.

В утрешния трети етап колоездачите ще трябва да преминат 175 километра от Пловдив до София. Състезанието ще бъде излъчено на живо по БНТ 3 от 12:50 ч.