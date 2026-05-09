Диего Севиля пресече първи междинната премия в Сливен

Диего Севиля от отбора на Полти пресече първи междинната премия в Сливен по време на втория етап от Джиро д'Италия, следван от Мирко Маестри.

Междинната премия беше организирана в централната част на града, а движението по маршрута беше временно ограничено за преминаването на колоната. По трасето в Сливен състезателите бяха посрещнати от много жители на града.

Ученици от сливенски училища се включиха във флашмоб в подкрепа на колоездачите, развявайки знамена по трасето при преминаването на колоната.

След преминаването през Сливен етапът продължава към Велико Търново. Маршрутът включва изкачванията на Бяла, Вратник и Лясковския манастир.

Финалът на етапа във Велико Търново се очаква след 17:00 часа.