Вторият етап от Обиколката на Италия започна, Матео Москети от тима на Пинарело напусна Джирото

Стартът на втория етап от Обиколката на Италия бе даден в Бургас точно в 11:50 часа от кмета на града Димитър Николов. Той похвали съгражданите си за огромния интерес, който показаха във вчерашния ден, когото улиците на града се изпълниха с хора, дошли да гледат най-добрите на две колела в света.

Във втория от трите състезателни дни на територията на България колоездачите ще трябва да преминат 221 километра до Велико Търново, като това е и вторият най-дълъг етап в 109-ото издание на Джиро д'Италия.

По традиция от първа редица стартираха носителите на фланелките - лидерът в генералното класиране Пол Мание от Соудал Куик-Степ и водачът при катерачите Диего Севиля от Полти Визит Малта. Тъй като Мание държи три от четирите фланелки, другите две - цикламената за водач в класирането по точки и бялата за лидер при младите колоездачи, бяха облечени от датчанина Тобиас Лунд Андерсен от Декатлон и от португалеца Антонио Моргадо от отбора на ОАЕ.

Състезателната колона обаче остана с един човек по-малко. Италианецът Матео Москети от отбора на Пинарело не успя да стартира. Той е със сътресение след падането във финалните метри на вчерашния етап от Несебър до Бургас и не получи медицинско разрешение да продължи да се състезава. Така участие в днешния етап взимат 183-ма колоездачи.

Финалът във Велико Търново се очаква да бъде между 17 и 17:30 часа.

