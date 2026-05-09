Кметът на Бургас Димитър Николов: Целият регион спечели от Джиро д'Италия

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Градоначалникът даде старт на втория етап на колоездачното състезание.

Димитър Николов, Джиро д'Италия
Снимка: БТА
Кметът на Бургас Димитър Николов даде началото на втория етап от Джиро д‘Италия, който ще продължи 221 км от морския град до старата столица Велико Търново. Градоначалникът поздрави участниците и организаторите на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия.

„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов и добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно: „Вчера се справихме много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".

Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион.

„Всички спечелиха от това състезание – не само Несебър, Бургас и Созопол, а целият ни регион. Спечелиха и всички любители на колоездачния спорт", каза Николов.

#Джиро Д‘Италия #Джиро д’Италия 2026 #Димитър Николов кмет на Бургас

