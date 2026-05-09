Кметът на Бургас Димитър Николов: Целият регион спечели от Джиро д'Италия

Кметът на Бургас Димитър Николов даде началото на втория етап от Джиро д‘Италия, който ще продължи 221 км от морския град до старата столица Велико Търново. Градоначалникът поздрави участниците и организаторите на 109-ото издание на колоездачната обиколка на Италия.

„Искам да благодаря на нашите италиански партньори за перфектната организация на състезанието. Бургас пожелава успех на всички участници", заяви Николов и добави, че вчерашният открит етап е преминал успешно: „Вчера се справихме много добре в откриващия етап от Несебър до Бургас. За щастие падането на финала се размина без сериозни наранявания".

Кметът подчерта, че домакинството на престижното състезание е от полза за целия регион.