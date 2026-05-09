Колумбийски фенове изминаха над 10 000 км с велосипеди, за да подкрепят любимците си в Джиро д'Италия

Петимата авантюристи пристигнаха в Бургас от Истанбул и ще продължат европейското си пътешествие през 19 държави

Колумбийски фенове изминаха над 10 000 км с велосипеди, за да подкрепят любимците си в Джиро д'Италия
Снимка: БТА
Петима колумбийски любители на колоезденето се превърнаха в една от най-колоритните атракции по време на втория етап от Обиколката на Италия, след като пристигнаха в Бургас с велосипедите си от Истанбул.

Групата е част от амбициозно тримесечно пътешествие из Европа, което ще премине през общо 19 държави и ще завърши в Париж. Освен да изследват континента, колумбийците имат и конкретна цел – да посетят възможно най-много етапи от Джиро д'Италия и Тур дьо Франс, подкрепяйки своите сънародници.

В Бургас те вече са успели да осъществят част от мечтата си. Облечени в национални цветове и екипи с надпис "Колумбия“, феновете разказаха, че са се срещнали с любимците си Сантяго Буитраго, Айнер Рубио и най-вече с шампиона от 2021 година Еган Бернал.

"Успяхме да си намерим място преди финала и след това го изчакахме пред автобуса. Бернал се разписа на фланелката ми“, сподели пред БТА Хуан Давид Лондоньо, който е учител по професия.

Петимата са обединени не само от любовта към колоезденето, но и от интереса си към историята и европейската култура. Трима от тях са братя, а останалите двама - близки приятели.

За част от групата това не е първо подобно приключение. Двама от участниците вече са преминавали през България по време на предишно велопътешествие от Испания до Гърция.

След престоя си в Бургас колумбийските фенове ще продължат маршрута си към Румъния, следвайки дългия си път през Европа, в който спортът и приключението вървят ръка за ръка.

