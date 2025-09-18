БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Брюж се разправи с Монако за ударно начало в Шампионската лига

от Константин Джаркин
Всичко от автора
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Ключова роля за успеха изигра капитана на белгийците Ханс Ванакен, който се отчете с гол и асистенция.

Клуб Брюж
Снимка: БТА
Клуб Брюж (Белгия) стартира блестящо кампанията си в Шампионската лига. Селекцията на Ники Хайен постигна категоричен успех над френския Монако с 4:1 на стадион "Ян Брейдел".

Ключова роля за успеха изигра капитана на белгийците Ханс Ванакен, който се отчете с гол и асистенция.

Брюж доминира първата част, но трябваше да се справи с известна доза трудности на старта. Първо домакините допуснаха дузпа, но Симон Миньоле спаси изстрела на Магнес Аклиуш в 10-ата минута.

Девет минути по-късно обаче опитният страж бе принудително заменен от резервния такъв Нордин Якерс.

Това не изигра кой знае каква роля за Брюж, който в рамките на 10 минути реши изхода на двубоя.

Първо, в 32-ата минута, подаване на Ванакен хвана неподготвена защитата на тима от Княжестовото и Николо Тресолди откри резултата.

В 39-ата минута вратарят Филип Кьон, който поддържаше интригата в двубоя с множеството си спасявания, допусна грешка след изпълнение на ъглов удар и Брюж вкара втори гол, дело на Рафаел Онйедика.

А три минути по-късно Ханс Ванакен реализира красиво воле за 3:0.

След подновяването на играта Мамаду Диахон продължи громежа на Брюж с четвърти гол в 70-ата минута.

Почетното попадение отбеляза Ансу Фати в първата минута на добавеното време.

Във втория кръг на Шампионската лига Клуб Брюж гостува на италианския Аталанта на 30 септември. Ден по-късно Монако приема английския Манчестър Сити.

#ФК Клуб Брюж #УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Монако

