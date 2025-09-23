Бублик вдигна четвъртата си ATP титла този сезон

Александър Бублик спечели трофея от турнира по тенис от сериите ATP 250 в китайския град Ханчжоу. 28-годишният казахстанец надделя във финалната среща със 7:6(4), 7:6(4) над французина Валентен Ройер и вдигна четвъртата си титла през сезона и общо осма в кариерата.

Любопитното е, че за Бублик това е първа купа от турнир на твърда настилка на открито, като до момента той бе печелил на всички други настилки, на които има надпревари на ATP - на клей, на трева и на твърда настилка в зала.

Освен това поставеният под №3 в схемата стана и едва втория играч след американеца Тейлър Фриц, който взима трофей без загубен сет в целия турнир този сезон.

Във финалната среща казахстанецът направи 21 аса и даде само две точки за пробив пред своя съперник, но той не успя да се възползва от тях. Победата му гарантира изкачване от 19-о до 16-о място в световната ранглиста, което е негов личен рекорд.

Ройер, който премина през квалификациите в Ханчжоу и за пръв път игра финал на турнир ATP, ще се придвижи с 13 места напред в ранглистата и вече ще заема 75-о място в нея.