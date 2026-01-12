Димитър Кузманов е на победа от основната схема в Нотингам

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Нотингам с награден фонд 56 700 евро.

Поставеният под №4 в основната схема българин победи представителя на домакините Пол Джъб с 6:2, 6:3. Срещата продължи 67 минути.

32-годишният Кузманов наложи контрол още в началото на двубоя, като реализира пробив в първия гейм на мача. След още един брейк той затвори първия сет при 6:2. Във втората част българинът стигна до пробив за 3:2, а впоследствие направи още един, за да стигне до крайния успех с 6:3.

С победата си Кузманов си осигури четири точки за световната ранглиста, в която заема 263-то място.

В двубой от втория кръг българският тенисист ще се изправи срещу Лиъм Броуди (Великобритания).