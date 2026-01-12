БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съпрузи ще бъдат съдии на стол на срещата България - Белгия за Купа Дейвис

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

България ще бъде домакин на двубоя на 7 и 8 февруари 2026 година.

Съпрузи ще бъдат съдии на стол на срещата България - Белгия за Купа Дейвис
Слушай новината

Кели Раск (Великобритания) и Кристиан Раск (Дания), които са семейство в живота, ще бъдат съдии на стол на срещата от Световната група на Купа Дейвис между националните отбори на България и Белгия. Кристиан Раск е добре познат на българската публика, след като ръководи финалната среща на турнира Sofia Open 2021 между Яник Синер и Гаел Монфис.

България ще бъде домакин на двубоя на 7 и 8 февруари 2026 година, а срещите ще се проведат в зала „Колодрума" в Пловдив. За първи път в историята страната ни ще бъде сред най-добрите отбори в световното отборно първенство за Купа „Дейвис", след впечатляващата победа над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година.

Интересът към двубоя е сериозен, като билетите вече са в продажба в мрежата на Eventim. Всички мачове пък ще се излъчват пряко по NOVA и NOVA Sport.

Националният селекционер ще може да разчита отново на Илиян Радулов, който се завръща в състава, след като пропусна сблъсъка с Финландия заради контузия, но бе част от тима при успеха над Румъния в началото на миналата година. В отбора са включени още Иван Иванов, Александър Василев, Пьотр Нестеров и Александър Донски, а в лагера на тима ще участва и Янаки Милев.

Програмата на двубоя предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя - в 13:00 часа.

Залогът е повече от сериозен, защото при победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.

#Купа Дейвис 2026 #Национален отбор на Белгия по тенис #Български национален отбор по тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
5
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
6
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
6
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...

Още от: Тенис

Луис Боасон пропуска Australian Open
Луис Боасон пропуска Australian Open
Дария Касаткина продължава във втория кръг в Аделиада Дария Касаткина продължава във втория кръг в Аделиада
Чете се за: 01:27 мин.
Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:05 мин.
Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA Без промяна за Виктория Томова в ранглистата на WTA
Чете се за: 00:52 мин.
Милош Раонич обяви край на своята кариера Милош Раонич обяви край на своята кариера
Чете се за: 02:37 мин.
Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на Australian Open Виктория Томова стартира с победа в квалификациите на Australian Open
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи "Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
Чете се за: 01:55 мин.
По света
РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари РЗИ - Варна предлага да бъде обявена грипна епидемия в областта от 14 януари
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме Бойко Борисов: Имаме основание да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 500 евро е засечено след печалба в пернишко казино
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Русенско се възстановява след снега – пътищата са проходими,...
Чете се за: 02:27 мин.
Регионални
Двама души загинаха при пожар в Габрово
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ