Прогрес за Григор Димитров в ранглистата на ATP

Григор Димитров записа прогрес в ранглистата на ATP. На-добрият български тенисист се изкачи с две места в класацията. Гришо вече се намира на 45-то място с актив от 1105 точки.

Припомняме, че хасковлията достигана до втория кръг на турнира в Бризбейн. За Димитров предстои първия турнир от Големия шлем за годината – Australian Open, който ще стартира на 18 януари и ще приключи на 1 февруари.

На върха остава Карлос Алкарас с 12050 точки. Испанецът води пред италианеца Яник Синер с 11500 и германеца Александър Зверев с 5105. Новак Джокович от Сърбия остава на четвъртото място с 4780 точки, а до рекордната пета позиция прогресира Лоренцо Музети от Италия с 4105.

В топ 10 за първи път влезе Александър Бублик с 3065. Само преди ден казахстанецът триумфира с титлата на Хонконг.