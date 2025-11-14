Бюджет 2026 предвижда увеличение на заплатите на учителите

Средства за увеличение на заплатите на учителите са планирани в бюджета за следващата година, потвърди министърът на образованието Красимир Вълчев. В Пловдив той се срещна с близо 100 образователни медиатори от областта, които са в помощ при обхващането на деца от уязвими групи и приобщаването им към учебния процес. Вълчев обясни, че както през последните години и сега в държавния бюджет са предвидени средства за тяхното финансиране.

Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: "Има планирани средства за увеличение на възнагражденията. Отделили сме средства повече да финансираме базовите училища и детски градини, базовите учители. Отделили сме средства да направим национален кариерен център, да увеличим средствата на кариерните консултанти. Със закона за училищното и предучилищоното образование предлагаме т.нар езикова интерграция – тя ще включва тестване на входа на първи клас или на изхода на детска градина всяко дете, какво е нивото му на владеене на български език."