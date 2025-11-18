БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 00:45 мин.

Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на Здравната каса

Цветелина Катанска
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на Здравната каса
Снимка: БТА
Бюджетната комисия прие за първо четене бюджета на Здравната каса. Срещу него се обявиха както синдикатите, така и работодателите.

Синдикатите не подкрепиха бюджета на Здравната каса, заради заложените 230 млн. евро през клиничните пътеки за увеличение на заплатите на младите лекари.

"Няма гаранция, че тези пари ще стигнат по този начин до лекарите и дори се съмняваме, че е законно", обясни, Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

Работодателските организации категорично не подкрепят също закона за бюджета на Здравната каса. Причината е, че липсва промяна от предходните бюджети и запазва досегашната структура.

"При нас над 75% отива за болнична помощ, при 45% средно за Европейския съюз. На превенцията не се обръща внимание. Много малко пари се отделят за генерични лекарство и много за оригинални - 90%', обясни Румен Радев, председател на АИКБ.

Бюджетът на Здравната каса предвижда 5.5 млрд евро приходи. От тях 3.1 млрд евро идват от здравни вноски, а над 2 млрд. са трансфери.

