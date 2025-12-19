БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Поклонението пред тленните останки на Боян Радев ще се състои в понеделник на националния стадион "Васил Левски"

Легендата на българския спорт почина на 18 декември на 83-годишна възраст.

бнт почита паметта боян радев
Снимка: Архив/БГНЕС
Слушай новината

Поклонението пред тленните останки на двукратния олимпийски шампион по борба, меценат на изкуството и дарител Боян Радев ще се състои в понеделник (22 декември) от 11 часа на националния стадион „Васил Левски“, съобщават негови близки.

Радев, който е роден на 25 февруари 1942 година, се състезава в категория до 97 килограма в класическия стил. Той е първият двукратен олимпийски шампион на България от Игрите през 1964 година в Токио (Япония) и през 1968 година в Мексико. Световен първенец през 1966 година в Толедо (Испания). Спортист на годината на България за 1964, 1967 и 1968 година.

Носител на наградата „Златна огърлица“ на Международната федерация по борба (ФИЛА) (31 май 2009), на специалния медал „Пиер дьо Кубертен“ на Международния олимпийски комитет (18 септември 2009) за особени заслуги към олимпийското движение. Въведен в Залата на славата на Международната федерация по борба в Оклахома, САЩ (24 септември 2009).

Носител е на орден „Стара планина“ първа степен за изключителния му принос за развитието на българския спорт (14 февруари 2002), на наградата на Министерството на културата „Златен век“ – огърлие за големи заслуги в областта на културата и колекционерството (25 февруари 2014), на наградата „Спорт и изкуство“ на Международния олимпийски комитет (1 декември 2014), на орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен (18 юни 2010), на почетния знак „Венец на победителя“ на Министерството на младежта и спорта (31 януари 2016) и др.

Почетен гражданин на София (2004).

Боян Радев е обявен за дарител номер 1 на Националния исторически музей, в който има специална зала на негово име. В нея са изложени близо 170 експоната от неговата колекция – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики и др.

