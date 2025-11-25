Цанко Цанков бе обявен за Спортист №1 на УНСС

Българският плувец Цанко Цанков бе обявен за Спортист №1 на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) за 2025 година. Отличието му бе връчено на официална церемония в аула „Максима“ от ректора на университета проф. д-р Димитър Димитров.

Цанков, който е първокурсник в магистърската програма „Спортен бизнес“, сподели радостта си от признанието.

„Много съм щастлив и горд от оценката на ръководството и на студентския съвет на УНСС. Продължавам обучението си след като завърших преди няколко месеца магистратура по бизнес с недвижими имоти. Сега стартирам в „Спортен бизнес“ и едновременно с това се подготвям за Световната купа и Световното първенство в ледени води, които предстоят в началото на следващата година“, каза бургазлията.

Изминалата година бе изключително успешна за Цанков, като сред постиженията му се открояват преплуването на Северния канал, 24-часовото индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства в река Дунав, както и трите златни медала от Световната купа в ледени води, проведена в Гдиня, Полша.