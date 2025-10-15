БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха портмоне с 950 лева и го върнаха

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Те са деца на служител в сектор "Криминална полиция" в районното управление в града

Ценности и доблест: Божидара и Стилиян от Шумен, които намериха портмоне с 950 лева и го върнаха
Снимка: ОДМВР Шумен
Слушай новината

За доблестна постъпка разказват от ОДМВР Шумен.

В обедните часове на 13 октомври, 12-годишната Божидара и брат ѝ Стилиян, шестокласници в СУ „Сава Доброплодни“ се прибирали от училище към дома им. В подлеза на автогарата в Шумен забелязали черно мъжко портмоне. Божидара се навела, взела го, и го отворила.

Видяла, че има документ за самоличност и голяма сума пари. Децата позвънили на майка си, и разказали какво се е случило. Срещнали се, жената видяла, че парите в портмонето са 950 лева.

Отишли в районното управление в града, за да ги предадат.

Станало ясно, че личната карта е на мъж от село Буховци, който се отклонил от мярка „домашен арест“, бил установен и задържан в полицейския арест в Шумен.

Поради деликатната ситуация, не е осъществена среща между децата и собственика, за да им благодари за доблестната постъпка.

Божидара и Стилиян са деца на служител в сектор „Криминална полиция“ в районното управление в града.

