Чехия победи САЩ като гост и ги извади от финалите за Купа „Дейвис“

Отборите на Чехия и Белгия се класираха за финалите на Купа „Дейвис“, които тази година ще се проведат в италианския град Болоня в периода 18-23 ноември. Те се присъединяват към Германия, Аржентина, Австрия, Франция и Италия, които ще се борят за трофея. Последният отбор ще стане ясен след сблъсъка между Испания и Дания.

Чехия спечели с 3:2 като гост на САЩ. След 1:1 след първия ден, на двойки ветераните Остин Крайчек и Раджийв Рам надделяха над Якуб Меншик и Томаш Махач със 7:6 (6), 5:7, 6:4. След това на единично Тейлър Фриц загуби от Иржи Лехечка с 4:6, 6:3, 4:6, а Якуб Меншик спечели срещу Франсис Тиафо с 6:1, 6:4 и донесе крайния успех на своя тим.

В Сидни Белгия надделя над Австралия с 3:2. Тимът водеше с 2:0 след успех в първите два сингъла, но домакините изравниха, след като на двойки Ринки Хиджиката и Джордан Томпсън победиха Сандер Жил и Йоран Флиген с 6:7(7), 6:3, 6:4, а Алекс де Минор надделя над Зизу Бергс с 6:2, 7:5. В петия двубой обаче Рафаел Колиньон се наложи над Александър Вукич с 6:7(5), 6:2, 6:3, за да класира Белгия за финалната фаза на турнира.

Седемте победители от мачовете този уикенд продължат на финалите.