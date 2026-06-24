Чепеларе посреща елита на спускането с първия кръг от Maxxis BG Downhill Series 2026

Чепеларе отново ще бъде столица на планинското колоездене в България. На 27 и 28 юни под връх Мечи чал ще се проведе първият кръг от Maxxis BG Downhill Series 2026 – едно от най-престижните състезания в календара на родното спускане.

Надпреварата „Мечи чал DH“ се завръща след двегодишно прекъсване с подкрепата на Община Чепеларе и Пампорово АД, като се очаква да събере повече от 150 състезатели от България и чужбина. Освен водещите български колоездачи, участие ще вземат и едни от най-силните представители на Гърция, включително действащи национални шампиони.

Състезанието ще се проведе на емблематичното трасе „Брус Лий“ – най-дългото действащо трасе за спускане у нас. Пистата е с дължина близо 3,5 километра и денивелация от 713 метра, като предлага комбинация от високи скорости, технични завои и естествени препятствия, които поставят на изпитание дори най-опитните атлети.

Участниците ще бъдат разпределени в шест категории, а победителите ще получат награди, осигурени от партньорите на събитието. Отличията ще бъдат връчени лично от кмета на Чепеларе Боран Хаджиев.

След успешния старт на летния сезон в Пампорово, вниманието на любителите на екстремното колоездене вече е насочено към Чепеларе, където предстои един от най-оспорваните и зрелищни уикенди в българския маунтинбайк календар.