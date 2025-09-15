Черно море се наложи над десетима от Добруджа

Черно море победи Добруджа с 2:0 в мач от 8-ия кръг на Първа лига. Селсо Сидни и Асен Чандъров бяха точни за победителите.

Първата по-опасна ситуация в срещата бе за Николай Златев. Нападателят се озова сам срещу вратаря, но не уцели вратата.

В 32-ата минута Пламен Илиев впечатли с изявите си. Вратарят изби удар на Ивайло Михайлов, ката секунди по-късно спаси и плътен шут на Милчо Ангелов.

В 40-ата минута футболистите в жълто останаха с човек по-малко на терена. Антон Иванов получи директен червен картон за шпагат на опорния крак на Николай Златев. Първоначално нападателят получи жълт картон, но Димитър Димитров промени мнението си след намесата на ВАР.

Преди почивката "моряците" успяха да се възползват от численото си предимство. Селсо Сидни откри резултата, като засече подаване на Васил Панайотов.

След почивката възпитаниците на Илиан Илиев стигнаха до нов гол в предпоследната 94-а минута. Асен Чандъров се разписа от бялата точка след дузпа, отсъдена за нарушение на Джонатан Уртадо срещу резервата Густаво.

Черно море заема 5-ата позиция в подреждането с 15 пункта. Добруджа се намира на 13-ото място в класирането с 6 точки.