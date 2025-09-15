БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море се наложи над десетима от Добруджа

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Селсо Сидни и Асен Чандъров бяха точни за победителите.

първа лига черно море добруджа галерия
Слушай новината

Черно море победи Добруджа с 2:0 в мач от 8-ия кръг на Първа лига. Селсо Сидни и Асен Чандъров бяха точни за победителите.

Първата по-опасна ситуация в срещата бе за Николай Златев. Нападателят се озова сам срещу вратаря, но не уцели вратата.

В 32-ата минута Пламен Илиев впечатли с изявите си. Вратарят изби удар на Ивайло Михайлов, ката секунди по-късно спаси и плътен шут на Милчо Ангелов.

В 40-ата минута футболистите в жълто останаха с човек по-малко на терена. Антон Иванов получи директен червен картон за шпагат на опорния крак на Николай Златев. Първоначално нападателят получи жълт картон, но Димитър Димитров промени мнението си след намесата на ВАР.

Преди почивката "моряците" успяха да се възползват от численото си предимство. Селсо Сидни откри резултата, като засече подаване на Васил Панайотов.

След почивката възпитаниците на Илиан Илиев стигнаха до нов гол в предпоследната 94-а минута. Асен Чандъров се разписа от бялата точка след дузпа, отсъдена за нарушение на Джонатан Уртадо срещу резервата Густаво.

Черно море заема 5-ата позиция в подреждането с 15 пункта. Добруджа се намира на 13-ото място в класирането с 6 точки.

Свързани статии:

Първа лига: Черно море - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Черно море - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Черно море се наложи над десетима от Добруджа
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК Черно море

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Футбол

Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното
Иван Стоянов: Трябва да сме радостни от показаното
Златомир Загорчич: Трябва ни малко късмет Златомир Загорчич: Трябва ни малко късмет
Чете се за: 01:17 мин.
Владимир Манчев вече не е старши треньор на втория отбор на ЦСКА Владимир Манчев вече не е старши треньор на втория отбор на ЦСКА
Чете се за: 00:40 мин.
Първа лига: Черно море - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Черно море - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА 1948 спечели столичния сблъсък със Славия ЦСКА 1948 спечели столичния сблъсък със Славия
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Славия (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Славия (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти Полската служба за защита на държавата е неутрализирала дрон, летял над чувствителни правителствени обекти
Чете се за: 00:45 мин.
По света
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ