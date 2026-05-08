Черно море Тича ще домакинства в Шумен за полуфиналите срещу Балкан

Черно море Тича ще играе домакинските си срещи от полуфиналната серия в Националната баскетболна лига в зала "Арена Шумен“, потвърдиха от лигата.

Варненският тим ще се изправи срещу Балкан в спор за място на финала, като първите два мача от серията ще се проведат в Ботевград - на 9 и 11 май.

Третият двубой, в който домакин ще бъде Черно море Тича, е насрочен за 14 май в Шумен, а при необходимост четвъртата среща също ще се играе в същата зала два дни по-късно.

Решението срещите да се проведат в Шумен е взето съвместно от лигата, двата клуба и местната власт, с цел да се осигури по-голям достъп на феновете до полуфиналните сблъсъци. За целта е направена и реорганизация на събитийния календар на „Арена Шумен“, за да може съоръжението да приеме част от ключовите мачове в шампионата.