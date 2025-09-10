Четири тона нелегално пренасян хладилен газ разкриха митничари на "Капитан Андреево“"

Общо 4 тона нелегално пренасян хладилен агент са разкрити от митническите инспектори на граничния пункт "Капитан Андреево" при проверка на камион от Турция за Германия, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Митници" на митническото звено в Свиленград.

Товарна композиция от влекач с полуремарке с турска регистрация, в което са открити бутилките с вещество за хладилници и термопомпи, е засечена на българския граничен пункт на трасето на влизащи превозни средства на 6 септември.

Шофьорът на камиона, който е турски гражданин, е представил документи за превозваната групажна стока от южната ни съседка за държавата от Западна Европа. Митническата служителка, която е извършила проверка на документите на товара и претегляне с електронна везна, е селектира камиона за преглед с рентгенова апаратура. При сканирането с рентгена са отчетени нехарактерни плътности в товарното помещение на полуремаркето, което е довело и до отклоняване за физическа инспекция.

В хода на огледа митническите служители са открили между редовно декларираната стока и 400 бутилки с хладилен газ от вид а"R125". За преноса на този тип стока се изисква информация, съгласно Регламент на Европейския съюз, на Европейския парламент и на Съвета, във връзка с вноса и транзита на флуорсъдържащи парникови газове на територията на ЕС.

Такава не е предоставяне на българските митнически власти, затова контрабандната стока е задържана, а на водача е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците, посочват от пресцентъра на митническото звено в Свиленград.

Снимки: Агенция "Митници"

Това е втори случай в рамките на 40 дни, при който на "Капитан Андреево" е разкрит незаконно пренасян хладилен агент. На 2 август т.г. такъв беше открит при проверка на микробус, влизащ в страната ни от Турция и пътуващ към Молдова.