Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Циклонът "Хари" нанесе сериозни щети на италианското крайбрежие и острови

от БНТ , Източник: БТА
По света
Поредица зимни бури нанесоха сериозни щети на италианското крайбрежие и средиземноморските острови на страната, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Само в Сицилия щетите се оценяват на 740 милиона евро. Високите вълни, силните пориви на вятъра и проливните дъждове засегнаха сериозно и втория по големина италиански остров - Сардиния.

На континенталната част на Италия най-тежко засегната от циклона "Хари" през последните дни е южната област Калабрия.

Плажове на остров Сицилия бяха напълно наводнени, а пътищата в крайбрежните райони се оказаха с вода до колене. Вятърът изпочупи прозорците на редица заведения.

Железопътната линия, която минава по крайбрежието на най-големия италиански остров между градовете Месина и Катания, остана частично висяща във въздуха, след като земята под нея беше отнесена от морската вода. Съобщено бе за вълни с височина 16 метра.

Ренато Шифани, регионалният президент на Сицилия, заяви че островът има нужда от спешна помощ в размер на над 140 милиона евро.

Властите в Сардиния също съобщиха за щети на обща стойност няколкостотин милиона евро. По-малки италиански острови като Липари и Стромболи също са засегнати.

Циклонът "Хари" причини сериозни щети и в други средиземноморски страни, включително Малта. Най-малко двама души загинаха в Гърция.

