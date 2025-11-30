БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

Цолов трети до финала, но избутан от трасето

Чете се за: 01:30 мин.
никола цолов остана шести първата тренировка гран унгария
Никола Цолов беше на крачка от първия си подиум във Формула 2, но драматичната последна обиколка промени всичко. Българският пилот на Campos Racing направи много силно каране в дебютния си старт, но два пъти беше избутан извън трасето и завърши десети в спринта на Гран при на Катар.

В квалификациите Цолов записа седмо време, а обърнатата решетка за спринта му даде шанс да тръгне от четвърта позиция. Още в първия завой той изпревари Рафаел Виягомес и се настани на трето място.

Лидерите Фершор и Дюрксен дръпнаха напред, но колоната се събра след кола на сигурността. След рестарта Никола продължи да държи стабилно темпо и запази третата позиция.

Всичко се обърна в последната обиколка. При нов рестарт Виягомес влезе прекалено агресивно и избута Цолов извън пистата в битката за подиума. Малко по-късно друг пилот го блокира и той се смъкна до десета позиция.

Фершор спечели спринта, Дюрксен остана втори, а Виягомес – трети, но маневрата му срещу Цолов е под преглед от стюардите и рейс контрола.

