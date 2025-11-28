Ивет Горанова е на осминафинал на световното по карате в Кайро

Олимпийската шампионка от Токио 2020 Ивет Горанова започна силно на световното първенство по карате в Кайро и вече е на осминафиналите в категория до 55 килограма кумите.

Тя стартира с много напрегнат мач, който завърши 0:0 срещу индийката Алиша Алиша – бронзова медалистка от Азия. Във втория двубой обаче Ивет показа класа и победи с впечатляващите 10:0 срещу Фабиана Бариентос от Гватемала, като мачът беше прекратен 15 секунди преди края заради явно превъзходство.

В третата среща Горанова беше отново категорична – 7:0 срещу британката Олдридж, трета от първенството на Океания. Така тя и съперничката ѝ от Индия завършиха фазата с един и същ резултат – по две победи и едно равенство – и се класираха напред.

Осминафиналите са тази вечер след 20:00 часа българско време, четвъртфиналите и полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя.