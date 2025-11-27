БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

Откриват пет нови домове за възрастни хора

Дарина Ангелова
Всичко от автора
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Това съобщи социалният министър Борислав Гуцанов

откриват пет домове възрастни хора
Снимка: БТА
Пет нови домове за възрастни хора ще бъдат открити. В тях ще бъдат настанени повече от 100 души.
Това съобщи на брифинг днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Новите центрове ще бъдат в общините Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол и за тях ще се използват сгради, които вече не изпълняват своите функции.

Социалният министър заяви още, че в момента се ремонтират 81 дома за възрастни у нас. Това са част от мерките, които Министерството е предприело за трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете за стари хора.

Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика: "Отнехме 18 лиценза, прекратихме 84 лиценза, 15 нелегални дома закрихме, но това беше първата стъпка. Получихме 238 предложения на различни сгради, които вече не изпълняват своите функции, било медицински центрове стари, било училища, които бихме могли да ги превърнем в домове за възрастни хора. За една минимална сума, която е 260 хиляди лева откриваме 5 нови дома, със капацитет над 100 човека."

# домове за възрастни хора #Борислав Гуцанов

