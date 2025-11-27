Откриват пет нови домове за възрастни хора

Пет нови домове за възрастни хора ще бъдат открити. В тях ще бъдат настанени повече от 100 души.

Това съобщи на брифинг днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Новите центрове ще бъдат в общините Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол и за тях ще се използват сгради, които вече не изпълняват своите функции.

Социалният министър заяви още, че в момента се ремонтират 81 дома за възрастни у нас. Това са част от мерките, които Министерството е предприело за трайно решаване на проблема с липсата на места в домовете за стари хора.